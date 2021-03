(Di martedì 9 marzo 2021) 'Nel nostro Paese per pura propaganda politica dell'opposizione è diventato centrale, in piena pandemia da Covid - 19, ilsurreale come quello suio dei divisori di ...

Advertising

leggoit : #Boccia: «Surrale il dibattito sui banchi a rotelle, forze armate e protezione civile al lavoro dal primo giorno» -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia Surrale

Leggo.it

'Capisco la propaganda fine a se stessa - continua- comprendo meno l'enfasi di alcuni commentatori nell'utilizzare questo tema falso come critica al governo Conte. Sapete quanti sono i banchi ...'Capisco la propaganda fine a se stessa - continua- comprendo meno l'enfasi di alcuni commentatori nell'utilizzare questo tema falso come critica al governo Conte. Sapete quanti sono i banchi ...«Nel nostro Paese per pura propaganda politica dell’opposizione è diventato centrale, in piena pandemia da Covid-19, il dibattito ...Il deputato ed ex ministro: "Vuole riportarci alla discussione sui valori su cui sono nati l'Ulivo prima e il Pd poi" ...