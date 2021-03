Blutec | lavoratori si incatenano davanti alla sede delle Regione Siciliana

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) PALERMO – Protesta dei lavoratori Blutec di termini Imerese davanti alla presidenza della Regione Siciliana, a Palermo. “Abbiamo chiesto un incontro a Musumeci e adesso attendiamo risposta – dice Enzo Comella, segretario della Uilm Palermo -. È necessario l’impegno del governo regionale per sollecitare una convocazione dal Mise. La politica continua ad essere assente, ma i lavoratori hanno bisogno di risposte perché ormai vicini al licenziamento. Sino ad oggi non ci sono state risposte concrete per il rilancio dell’area industriale”.