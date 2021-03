Biscotti integrali al cioccolato: senza burro, buonissimi e con solo 50 calorie! (Di martedì 9 marzo 2021) Spesso a metà pomeriggio ci viene quel certo languorino. Molti se la cavano con una merendina o con una tazza di caffè, ma può essere una buona idea risolvere con dei buoni Biscotti fatti in casa accompagnati da una tazza fumante. I Biscotti che ti presentiamo qui di seguito fanno proprio a questo caso e piaceranno davvero a tutti quanti, bambini compresi. Tra l’altro posseggono il vantaggio non da poco che si preparano in non più di una mezz’ora, che è come dire il minor tempo possibile, quando si tratta di dolci. Ma veniamo agli ingredienti e alla preparazione, ovvero, in una parola, alla ricetta. Gli ingredienti Per circa una ventina di Biscotti ci vogliono: 200 grammi di farina integrale; 60 grammi di olio extravergine di oliva; 60 millilitri di latte parzialmente scremato; 35 grammi di stevia (o settanta di zucchero di canna); ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 9 marzo 2021) Spesso a metà pomeriggio ci viene quel certo languorino. Molti se la cavano con una merendina o con una tazza di caffè, ma può essere una buona idea risolvere con dei buonifatti in casa accompagnati da una tazza fumante. Iche ti presentiamo qui di seguito fanno proprio a questo caso e piaceranno davvero a tutti quanti, bambini compresi. Tra l’altro posseggono il vantaggio non da poco che si preparano in non più di una mezz’ora, che è come dire il minor tempo possibile, quando si tratta di dolci. Ma veniamo agli ingredienti e alla preparazione, ovvero, in una parola, alla ricetta. Gli ingredienti Per circa una ventina dici vogliono: 200 grammi di farina integrale; 60 grammi di olio extravergine di oliva; 60 millilitri di latte parzialmente scremato; 35 grammi di stevia (o settanta di zucchero di canna); ...

Advertising

ilmiovuotoseite : non mia mamma che mi ha comprato i biscotti integrali perché altrimenti ingrasso... ok poi è normale che mi passa la voglia di mangiare - desparlanciano : Semifreddo affogato al cioccolato e albicocche caramellate Veloce, fresco, leggero: è il dessert dell'estate! ***… - slimebrownie : @ryokagirl per noi all'ultimo anno gli integrali erano dei biscotti - vanderwoodvsen : no ma solo io potevo scambiare i biscotti per il gatto con quelli integrali e mangiarli, la mia vita è una barzelletta - curlyyyangel : @lindist91 Il sole, non è piccolo haha, i biscotti integrali, gli skateboard, il mare -