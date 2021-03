Biglietti da visita addio, ora i contatti si scambiano con un ‘Tac’ (Di martedì 9 marzo 2021) Si chiama Tac e sta per ‘Touch and Contact’: è un’applicazione che permette di digitalizzare i procedimenti aziendali ormai obsoleti, facendo guadagnare tempo, risparmiare costi e semplificare la gestione del proprio network, troppo spesso soggetto a inutili complicazioni. Pensiamo, ad esempio, ai tradizionali Biglietti da visita, destinati a essere superati quando le informazioni del contatto cambiano nel tempo, oppure a follow-up e condivisione di recapiti e documenti in occasione di riunioni aziendali, eventi o manifestazioni. Entra, dunque, in gioco l’innovazione: attraverso una applicazione mobile per Ios e Android e un sito web, Tac permette di avere sempre tutto a portata di mano mediante un cruscotto aziendale che consente analisi, supervisione e gestione. Il profilo di ogni professionista, elegante, immediato e ben visibile nell’app, sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Si chiama Tac e sta per ‘Touch and Contact’: è un’applicazione che permette di digitalizzare i procedimenti aziendali ormai obsoleti, facendo guadagnare tempo, risparmiare costi e semplificare la gestione del proprio network, troppo spesso soggetto a inutili complicazioni. Pensiamo, ad esempio, ai tradizionalida, destinati a essere superati quando le informazioni del contatto cambiano nel tempo, oppure a follow-up e condivisione di recapiti e documenti in occasione di riunioni aziendali, eventi o manifestazioni. Entra, dunque, in gioco l’innovazione: attraverso una applicazione mobile per Ios e Android e un sito web, Tac permette di avere sempre tutto a portata di mano mediante un cruscotto aziendale che consente analisi, supervisione e gestione. Il profilo di ogni professionista, elegante, immediato e ben visibile nell’app, sarà ...

Advertising

EMME81248162 : @Vince7914 Io dall’altro giorno sui biglietti da visita ho GEOMETRO - latteinpiedi : RT @pazzesk4milano_: QUESTA FOTO ME LA STAMPO OVUNQUE CI FACCIO CARTELLONI MANIFESTI VOLANTINI BIGLIETTI DA VISITA SANTINI OPUSCOLI STRISCI… - Pih981 : RT @pazzesk4milano_: QUESTA FOTO ME LA STAMPO OVUNQUE CI FACCIO CARTELLONI MANIFESTI VOLANTINI BIGLIETTI DA VISITA SANTINI OPUSCOLI STRISCI… - pazzesk4milano_ : QUESTA FOTO ME LA STAMPO OVUNQUE CI FACCIO CARTELLONI MANIFESTI VOLANTINI BIGLIETTI DA VISITA SANTINI OPUSCOLI STRI… - taxjusticeIT : RT @Angelo_Mincuzzi: I banchieri di #Ubs erano tanti piccoli James #Bond. Laptop svuotati, biglietti da visita senza loghi, hotel sempre di… -

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti visita Festa del Papà 2021, le migliori idee regalo Poi si sa, nel portafoglio ci finiscono biglietti da visita, appunti, monete, carte di credito, liste della spesa e tutto ciò che può essere ripiegato almeno quattro volte e che prima o poi può ...

Arriva TAC, startup che dice addio ai biglietti da visita cartacei Pensiamo ad esempio ai tradizionali biglietti da visita, destinati a essere superati quando le informazioni del contatto cambiano nel tempo, oppure a follow - up e condivisione di recapiti e ...

Biglietti da visita addio, ora i contatti si scambiano con un 'Tac' Cosenzachannel.it Biglietti da visita addio, ora i contatti si scambiano con un 'Tac' Si chiama Tac e sta per 'Touch and Contact': è un’applicazione che permette di digitalizzare i procedimenti aziendali ormai obsoleti, facendo guadagnare tempo, risparmiare costi e semplificare la gest ...

Arriva TAC, startup che dice addio ai biglietti da visita cartacei Roma, 9 mar. (askanews) - TAC sta per Touch and Contact ed è un'applicazione che permette di digitalizzare i procedimenti aziendali ormai obsoleti, facendo guadagnare tempo, risparmiare costi e sempli ...

Poi si sa, nel portafoglio ci finisconoda, appunti, monete, carte di credito, liste della spesa e tutto ciò che può essere ripiegato almeno quattro volte e che prima o poi può ...Pensiamo ad esempio ai tradizionalida, destinati a essere superati quando le informazioni del contatto cambiano nel tempo, oppure a follow - up e condivisione di recapiti e ...Si chiama Tac e sta per 'Touch and Contact': è un’applicazione che permette di digitalizzare i procedimenti aziendali ormai obsoleti, facendo guadagnare tempo, risparmiare costi e semplificare la gest ...Roma, 9 mar. (askanews) - TAC sta per Touch and Contact ed è un'applicazione che permette di digitalizzare i procedimenti aziendali ormai obsoleti, facendo guadagnare tempo, risparmiare costi e sempli ...