BiebervSelena | in tendenza l’hashtag Cosa succede tra i due ex?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 marzo 2021) I due sono stati insieme dal 2009 al 2018 Prima che Justin Bieber stesse con Hailey Baldwin e la sposasse ha avuto un’altra ex famosa, ovvero la cantante e collega Selena Gomez con cui tra un tira e molla e l’altro è stato dal 2009 al 2018. Nelle ultime ore su Twitter è diventato viralee molti fan si sono domandatifosse successo o se per caso ci fosse stato un improbabile ritorno di fiamma. In realtà, almeno negli USA è stata lanciata la funzione di Twitter, chiamata, TwitterSpace simile al social ClubHouse del momento in cui si parla per stanze private. In una di questa i fan di Bieber si sono ritrovati quelli di Selena ed è nata una vera e propria querelle durata ore, in cui secondo i media americani, sarebbe persino entrata ad ascoltare Cardi B. Nessun ritorno di fiamma, con Bieber sempre più ...