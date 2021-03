Biden, i cani del presidente allontanati dalla Casa Bianca (Di martedì 9 marzo 2021) Uno dei due cani del presidente americano Biden ha morso un addetto alla sicurezza. Entrambi gli animali sono stati allontanati dalla Casa Bianca “Non sono in tanti ad avere il privilegio di entrare nello Studio Ovale. Sono felice che loro due siano fra questi“. Con queste parole, il neo presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden aveva accolto i due cani di famiglia all’interno dello studio ovale. Una prassi per tutti i presidenti (Trump escluso), portare i loro fedeli compagni nonché membri effettivi della famiglia, all’interno della Casa Bianca, come giusto che sia. Anche Biden a pochi giorni dall’insediamento ha presentato al personale Champ e Major, i due ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Uno dei duedelamericanoha morso un addetto alla sicurezza. Entrambi gli animali sono stati“Non sono in tanti ad avere il privilegio di entrare nello Studio Ovale. Sono felice che loro due siano fra questi“. Con queste parole, il neoeletto degli Stati Uniti Joeaveva accolto i duedi famiglia all’interno dello studio ovale. Una prassi per tutti i presidenti (Trump escluso), portare i loro fedeli compagni nonché membri effettivi della famiglia, all’interno della, come giusto che sia. Anchea pochi giorni dall’insediamento ha presentato al personale Champ e Major, i due ...

