(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – IlDraghi non è l’esecutivo di Forza Italia, ma è nato su sua “sollecitazione” per affrontare un’emergenza che richiede ancora tempi lunghi per essere risolta. Lo ha sottolineato il presidente di Forza Italia Silvio, incontrando via Zoom i ministri, i sottosegretari e i coordinatori regionali del partito.“Questonon è

Advertising

ilmattinodisici : Berlusconi “Massima lealtà al Governo, saremo una spinta propulsiva” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Il Governo Draghi non è l'esecutivo di Forza Italia, ma è nato su sua 'sollecitazione' per affro… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Berlusconi “Massima lealtà al Governo, saremo una spinta propulsiva” - - princigallomich : Berlusconi “Massima lealtà al Governo, saremo una spinta propulsiva” - blogsicilia : #notizie #sicilia Berlusconi “Massima lealtà al Governo, saremo una spinta propulsiva” - -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Massima

ha assicurato "lealtà e il massimo spirito costruttivo" per collaborare all'attività del governo, "assicurandone al tempo stesso la stabilità e la spinta propulsiva. Dovremo essere ...ha assicurato 'lealtà e il massimo spirito costruttivo' per collaborare all'attività del governo, 'assicurandone al tempo stesso la stabilità e la spinta propulsiva. Dovremo essere ...ROMA (ITALPRESS) – Il Governo Draghi non è l’esecutivo di Forza Italia, ma è nato su sua “sollecitazione” per affrontare un’emergenza che richiede ancora tempi lunghi per essere risolta. Lo ha sottoli ...L'onorevole Raffale Nevi è stato scelto dal presidente Silvio Berlusconi, su proposta del coordinatore nazionale Antonio Tajani, per guidare il Dipartimento Nazionale ...