(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – IlDraghi non è l’esecutivo di Forza Italia, ma è nato su sua “sollecitazione” per affrontare un’emergenza che richiede ancora tempi lunghi per essere risolta. Lo ha sottolineato il presidente di Forza Italia Silvio, incontrando via Zoom i ministri, i sottosegretari e i coordinatori regionali del partito.“Questonon è il nostro, lo sappiamo, non è ildi Forza Italia e del centrodestra che avremmo voluto e che realizzeremo quando i numeri elettorali ce lo consentiranno. Però è unnato prima di tutto per una nostra sollecitazione – ha detto l’ex premier -. Siamo stati i primi a chiedere un esecutivo che esprimesse l’unità sostanziale del Paese di fronte all’emergenza, e a fare appello al Capo dello Stato perchè ...

Advertising

CorriereCitta : Berlusconi “Massima lealtà al Governo, saremo una spinta propulsiva” - liuk71rm : @AndreON57802640 @yoygiada Ed invece ora gode della massima fiducia di #Salvini e di #Berlusconi, Lega e FI che fin… - ombrysan : RT @LibertaNatalina: @claudio_2022 Attenzione Giorgia ,la magistratura ha piegato Berlusconi ,Salvini !! Massima attenzione ,questi cercano… - ALFO100897 : RT @LibertaNatalina: @claudio_2022 Attenzione Giorgia ,la magistratura ha piegato Berlusconi ,Salvini !! Massima attenzione ,questi cercano… - Tricoloreamo : @claudio_2022 Attenzione Giorgia ,la magistratura ha piegato Berlusconi ,Salvini !! Massima attenzione ,questi cerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Massima

Corriere della Sera

Quanto pesino sulle scelte le sensibilità dei partiti è difficile dirlo anche se ieriha ... In linea di, salvo poche eccezioni come la Sardegna, quasi tutte le Regioni hanno l'Rt ...Per questa da FI si promette " lalealtà e il massimo spirito costruttivo all'attività del ...sa bene che i sondaggi stanno premiando il suo partito, oggi quotato tra il 7 e l'8% e ...L'onorevole Raffale Nevi è stato scelto dal presidente Silvio Berlusconi, su proposta del coordinatore nazionale Antonio Tajani, per guidare il Dipartimento Nazionale ..."Fra noi non ci sono differenze vere, di linea politica o di rivalità personale. Non siamo il Partito democratico o i Cinque stelle. Non date sponda, vi prego, a chi vorrebbe dividerci, a chi vuole di ...