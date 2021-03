Benno Neumair | “Ecco come ho ucciso i miei genitori e perché”

(Di martedì 9 marzo 2021)ha spiegato in un verbale che riassume tre ore di interrogatorio videoregistratohasuo padre Peter, 63 anni, e sua madre Laura Perselli, 68 anni, che erano scomparsi nel pomeriggio del 4 gennaio a Bolzano. Il 6 febbraio era stato ritrovato il corpo di Laura Perselli, a venti chilometri dal ponte dal quale sarebbe stato gettato. Il cadavere di Peternon è stato ancora ritrovato. Nel frattempo, però,ha confessato davanti ai magistrati il duplice omicidio deie ha raccontato anche i motivi, riassunti oggi in un articolo del Corriere della Sera: «Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora...». Allora...

Parla la sorella di, Madé, dopo che il fratello ha confessato l'omicidio dei loro genitori Dopo la confessione disull'uccisione dei suoi genitori Petere Laura Perselli , parla la sorella del ..., la sorella Madè parla dopo la confessione: "È un'ulteriore svolta che forse faciliterà il nostro percorso in quello che fino a ieri vedevo davanti a me come un processo puramente ...La figlia di Peter Neumair e Laura Perselli dall'inizio ha temuto che il fratello fosse responsabile della scomparsa dei genitori. "La notizia della confessione di Benno mi ha raggiunta attraverso la ...Secondo Madé Neumair, "l'indicibile fatto che Benno Neumair abbia ucciso a sangue freddo la mia mamma e il mio papà la sera del 4 gennaio, per me è stato violentemente e dolorosamente evidente fin dal ...