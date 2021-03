Benno Neumair confessa l’omicidio | “La solita lite per soldi | poi ho strangolato papà”

(Di martedì 9 marzo 2021)dei suoi genitori. L’interrogatorio del killer della coppia scomparsa a Bolzano è durato tre ore.ha raccontato agli inquirenti come ha ucciso la sua famiglia senza mostrare il minimo pentimento.il duplice omicidio Il verbale riportato dal Corriere della Sera riassume le tre ore di interrogatorio videoregistrato. Il ragazzo hato il delitto avvenuto il 4 gennaio 2021.ha parlato delle frequenti divergenze che aveva con il padre. “Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…”. Alloraha spiegato che gli è capitata per le mani una corda, una di quelle da ...

L'omicidio di Bolzano La confessione di, per tre ore senza lacrime: "La solita lite per i soldi, poi ho strangolato papà" Chi èI coniugi di Bolzano uccisi in tempi diversi. Il ...è crollato ed ha confessato il duplice omicidio dei genitori . La confessione era giunta lo scorso 6 febbraio, quando venne ritrovato il cadavere della madre, Laura Perselli, ma emersa ...Benno Neumair confessa omicidio dei genitori. Interrogato dagli inquirenti descrive come ha commesso il delitto il 4 gennaio 2021 ...Nelle scorse ore Benno ha confessato l'omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli. I motivi che l'hanno spinto ad assassinare padre e madre ...