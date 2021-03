Benno Neumair confessa | La lite per soldi | soliti motivi Papà continuava e l' ho strangolato

(Di martedì 9 marzo 2021) “Erano le olitigate per i, per tutto. Io volevo finirla lì ma lui”. Sono le parole, riportate dal Corriere della Sera, pronunciate durante un lungo interrogatorio da, che hato di aver ucciso i suoi genitori Laura Perselli e Peter. Il giovane ha ammesso i fatti un mese fa, subito dopo il ritrovamento del cadavere di sua madre che ha causato “un forte ed intenso crollo psicologico”, spiega il legale del bolzanino, l’avvocato Flavio Moccia. La notizia comunque non è mai trapelata perché la Procura aveva segretato l’interrogatorio. Durante lache ha portato all’omicidio del padre lo scorso 4 gennaio,racconta come gli fosse capitata per le mani una corda, “una di quelle da ...

Alloraracconta che gli è capitata per le mani una corda, una di quelle da arrampicata. "L'ho presa e gliel'ho stretta al collo. L'ho fatto per farlo stare zitto". Sta parlando di suo padre , ...