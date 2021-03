Benno crolla | Li ho uccisi io E li ho buttati giù dal ponte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Benno crolla

QUOTIDIANO.NET

Un mese fa le ammissioni del figlio ma solo ieri la procura ha desecretato gli atti. Sono stati uccisi in casa. Si cerca ancora il corpo del papàAnche la sorella di, Madé Neumair , ha appreso solo oggi la notizia della confessione, proprio mentre stava entrando in sala operatoria a Monaco. Una notizia che non che non l'avrebbe sorpresa ...Peter Neumair è stato strangolato dopo una breve colluttazione, mentre sua moglie Laura Perselli è stata uccisa lo stesso giorno ma in un secondo momento. Benno Neumair avrebbe fatto ...È stato il ritrovamento del corpo della madre, il 6 febbraio scorso, a far cadere ogni resistenza difensiva in Benno Neumair, il trentenne di Bolzano accusato di aver strangolato i genitori e di avern ...