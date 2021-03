Benevento, il difensore polacco Glik raggiunge quota 300 (Di martedì 9 marzo 2021) Con quella di sabato scorso con la maglia del Benevento contro lo Spezia, il difensore polacco, Kamil Glik, ha raggiunto l’importante traguardo delle 300 presenze nei maggiori campionati europei, tra Bari, Torino, Monaco e, appunto, Benevento. Per lui anche 21 gol e 11 assist. Foto: Getty Images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Con quella di sabato scorso con la maglia delcontro lo Spezia, il, Kamil, ha raggiunto l’importante traguardo delle 300 presenze nei maggiori campionati europei, tra Bari, Torino, Monaco e, appunto,. Per lui anche 21 gol e 11 assist. Foto: Getty Images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

