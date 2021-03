Belotti sta bene, la moglie: «Presto potremo riunirci» (Di martedì 9 marzo 2021) Andrea Belotti sta bene, parola della moglie: Giorgia Duro, infatti, ha parlato delle condizioni dell’attaccante del Torino Andrea Belotti non è ancora disponibile per il Torino di Davide Nicola: i granata recuperano Linetty, ora negativizzato dal Covid, ma sono ancora tanti i calciatori positivi. Intanto la moglie di Belotti, Giorgia Duro, rassicura tutti sulle condizioni dell’attaccante su Instragram. «Stiamo tutti bene, sono tranquilla anche se manca ancora l’ultimo tassello per la completa felicità. Abbiamo ricevuto tanti messaggi anche per sapere come sta Andrea. Sono fiduciosa che tutto faccia il suo corso e che la famiglia si possa riunire». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Andreasta, parola della: Giorgia Duro, infatti, ha parlato delle condizioni dell’attaccante del Torino Andreanon è ancora disponibile per il Torino di Davide Nicola: i granata recuperano Linetty, ora negativizzato dal Covid, ma sono ancora tanti i calciatori positivi. Intanto ladi, Giorgia Duro, rassicura tutti sulle condizioni dell’attaccante su Instragram. «Stiamo tutti, sono tranquilla anche se manca ancora l’ultimo tassello per la completa felicità. Abbiamo ricevuto tanti messaggi anche per sapere come sta Andrea. Sono fiduciosa che tutto faccia il suo corso e che la famiglia si possa riunire». Leggi su Calcionews24.com

Andrea Belotti sta bene, parola della moglie: Giorgia Duro, infatti, ha parlato delle condizioni dell'attaccante del

Davide Nicola sta facendo di tutto per portare il Torino alla salvezza, ma con il Crotone gli è mancato un po' di coraggio pur con la squadra in debito di allenamenti causa la

Giorgia Duro, moglie di Andrea Belotti, ha rassicurato, tramite il suo profilo Instagram, sulle condizioni del capitano del Torino, risultato positivo al Covid-19 dopo la nascita della figlia Vittoria

