Belotti | parla la moglie | “Stiamo bene | manca solo l’ultimo tassello”

(Di martedì 9 marzo 2021) Con delle stories instagram, Giorgia Duro,dell’attaccante del Torino Andrea, risultato positivo al Covid, ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute del capitano granata “, anche seancora. Aspettiamo che tutto faccia il proprio corso e che la nostra famiglia si possa riunire. Non mi aspettavo un rientro così (il 22 febbraio ha dato alla luce la piccola Vittoria, che, causa Covid, non ha ancora potuto vedere n.d.r.), ma siamo fiduciosi”. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

