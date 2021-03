Bataclan | il fermo dell’algerino a Bari conferma il ruolo dell’Italia nel fornire documenti falsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Athmane Touami, alias Tomi Mahraz, ha avuto uncruciale negli attentati a Parigi nel 2015, in particolar modo al. Le indagini hanno consentito di accertare, anche grazie alla collaborazione di forze di sicurezza internazionali, la vicinanza dell’indagato ad ambienti radicali di matrice jihadista, oltre al suo coinvolgimento negli attentati terroristici nella capitale francese. Da quanto emerge dall’inchiesta il terrorista 36enne algerino destinatario del provvedimento diè già in carcere per altri reati e sarebbe dovuto uscire a giugno. Per questo il pm ha chiesto di fermare l’iter per la prossima scarcerazione. Gli investigatori del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della Polizia di Stato e dalla Digos dihanno accertato la diretta attività di Touami come ...