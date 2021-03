Basketball Champions League 2020-2021: un canestro di Dalton sulla Sirena costringe Sassari ad arrendersi al Nymburk (Di martedì 9 marzo 2021) La Dinamo Sassari ha clamorosamente perso in casa dell’ERA Nymburk il secondo match della seconda fase a gironi della Basketball Champions League 2020-2021. Gli isolani sono stati sconfitti con il risultato finale di 90-89 e hanno subito il canestro decisivo a due secondi dalla Sirena. Inoltre, i ragazzi di coach Pozzecco avevano guidato la sfida per tutto il secondo tempo. I padroni di casa erano riusciti a tenere testa a Sassari nella prima frazione di gioco, peraltro chiusa in vantaggio, grazie alla precisione nel tiro dall’arco. Dal secondo quarto in poi, però, al Nymburk non sono più entrate le triple. Sassari, guidata da Burnell e Bilan, è così riuscita a scappare sul +10 dopo i ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) La Dinamoha clamorosamente perso in casa dell’ERAil secondo match della seconda fase a gironi della. Gli isolani sono stati sconfitti con il risultato finale di 90-89 e hanno subito ildecisivo a due secondi dalla. Inoltre, i ragazzi di coach Pozzecco avevano guidato la sfida per tutto il secondo tempo. I padroni di casa erano riusciti a tenere testa anella prima frazione di gioco, peraltro chiusa in vantaggio, grazie alla precisione nel tiro dall’arco. Dal secondo quarto in poi, però, alnon sono più entrate le triple., guidata da Burnell e Bilan, è così riuscita a scappare sul +10 dopo i ...

AllAroundnet : @BasketballCL #Game2 2020-21 vs @HappycasaNBB ecco il temibile @KSKBasket - AllAroundnet : @BasketballCL #preview #Game2 2021 una @dinamo_sassari un pò dimessa a Praga vs il @basketnymburk… - BasketCity_net : - BasketCity_net : - AllAroundnet : @Basketballcl #Game1 #Playoff 2020-21 amaro debutto casalingo per @HappycasaNBB che cede di 2 punti a @HapoelHolon… -

Ultime Notizie dalla rete : Basketball Champions Dopo la vittoria di Bologna Happy Casa torna in Champions contro Pinar Il Pinar Karsiyaka è la migliore difesa della Basketball Champions League 2020/21 concedendo solo 73 punti e 68 possessi di media agli avversari, dato più basso dell'intera manifestazione. Il match ...

Champions, la Dinamo martedì in Repubblica Ceca Archiviata la partita di Varese di sabato scorso, la Dinamo Banco di Sardegna è arrivata ieri in Repubblica Ceca dove domani, palla a due alle 18,30, disputerà il Game 2 di Basketball Champions ...

Basketball Champions League: la Dinamo in Repubblica Ceca per affrontare il Nymburk Basket World Life BCL - La Dinamo Sassari si fa incantare dalla bagarre del Nymburk Nel Game 2 di Basketball Champions League la Dinamo Sassari è chiamata a una prova di grande concretezza contro un avversario ostico come il Nymburk. Gli uomini di coach Amiel Oren si ...

BCL Top16, 2ª giornata: beffa pesantissima per la Dinamo Sassari, cade sulla sirena a Nymburk! La Dinamo Sassari cade all’ultimo secondo in terra ceca e continua la serie di sconfitte di fila, due in Champions e una a Varese. Ora si fa dura nelle Top-16. A breve cronaca e tabellini.

Il Pinar Karsiyaka è la migliore difesa dellaLeague 2020/21 concedendo solo 73 punti e 68 possessi di media agli avversari, dato più basso dell'intera manifestazione. Il match ...Archiviata la partita di Varese di sabato scorso, la Dinamo Banco di Sardegna è arrivata ieri in Repubblica Ceca dove domani, palla a due alle 18,30, disputerà il Game 2 di...Nel Game 2 di Basketball Champions League la Dinamo Sassari è chiamata a una prova di grande concretezza contro un avversario ostico come il Nymburk. Gli uomini di coach Amiel Oren si ...La Dinamo Sassari cade all’ultimo secondo in terra ceca e continua la serie di sconfitte di fila, due in Champions e una a Varese. Ora si fa dura nelle Top-16. A breve cronaca e tabellini.