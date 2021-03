Bari, arrestato il 35enne algerino “falsario dell’Isis”: è accusato di aver partecipato alla strage del Bataclan (Di martedì 9 marzo 2021) Bari, arrestato il 35enne algerino accusato di aver partecipato alla strage del Bataclan arrestato a Bari il 35enne di origini algerine accusato di aver offerto supporto ai terroristi della strage del Bataclan di novembre 2015. Ieri la Polizia di Stato ha notificato all’uomo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Dda di Bari, per il reato di partecipazione a organizzazione terroristica. Le indagini hanno accertato che il cittadino algerino avrebbe garantito la disponibilità di documenti contraffatti agli autori degli ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021)ildidelildi origini algerinediofferto supporto ai terroristi delladeldi novembre 2015. Ieri la Polizia di Stato ha notificato all’uomo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto dDda di, per il reato di partecipazione a organizzazione terroristica. Le indagini hanno accertato che il cittadinoavrebbe garantito la disponibilità di documenti contraffatti agli autori degli ...

