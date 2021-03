Barbie, arriva la bambola più famosa al mondo dal 1958 (Di martedì 9 marzo 2021) Nel Metropolitan Today di oggi parleremodi una bambola! Era il 1958 e, nella città di città di Willow, nel Wisconsin, stava per essere lanciata sul mercato Barbie. La bambola più famosa al mondo era destinata a diventare un’icona internazionale, un fenomeno pop e a rivoluzionare il modo di giocare di tantissime generazioni. Nel 1958, Ruth Handler, una normalissima mamma americana, osservò sua figlia Barbara giocare e, una cosa colpì la sua attenzione; la figlia faceva interpretare alle sue bambole ruoli da adulte. All’epoca la maggior parte delle bambole rappresentava neonati. Siamo nel ’58, il ruolo della donna è diverso da quello che noi oggi concepiamo e, mentre Ken, il figlio maschio di Ruth, poteva immaginarsi nei panni di vigile del fuoco, astronauta, medico, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Nel Metropolitan Today di oggi parleremodi una! Era ile, nella città di città di Willow, nel Wisconsin, stava per essere lanciata sul mercato. Lapiùalera destinata a diventare un’icona internazionale, un fenomeno pop e a rivoluzionare il modo di giocare di tantissime generazioni. Nel, Ruth Handler, una normalissima mamma americana, osservò sua figlia Barbara giocare e, una cosa colpì la sua attenzione; la figlia faceva interpretare alle sue bambole ruoli da adulte. All’epoca la maggior parte delle bambole rappresentava neonati. Siamo nel ’58, il ruolo della donna è diverso da quello che noi oggi concepiamo e, mentre Ken, il figlio maschio di Ruth, poteva immaginarsi nei panni di vigile del fuoco, astronauta, medico, ...

Advertising

barbie_b78 : RT @barbie_b78: La dolcezza quando arriva fa festa ovunque. - Barbie_Satana : RT @citizenworld__: Se vincono i Maneskin non oso immagina Manuel Agnelli come possa festeggiare. Ad XFactor quest'anno diceva che il rock… - Barbie_Satana : RT @Patry_P_: A me questa di Irama arriva. E se potessimo andare a ballare o per locali, la balleremmo tutti. #Sanremo2021 - barbie_social : Oh ma quindi quando arriva il primo Spot @TIM_Official che io voglio GIOCARE E PROVARE A VINCERE!!!! Datemi la pubb… - Frances89180750 : @ItCandem Tranquille che tra un po’ arriva... barbie e cuore di panna....dimenticavo dobbiamo stare?? -