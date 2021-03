Banca Finnat sale al 59,16% nella controllata InvestiRE SGR (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Banca Finnat ha acquistato il 17,9% di InvestiRE SGR da Covivio e contestualmente ha ceduto l’8,9% di tale partecipazione ad ENPAF, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti. Banca Finnat è così salita al 59,16% nella controllata InvestiRE SGR, dal precedente 50,16%. “Nel confermare il nostro impegno a supportare la crescita della società in un mercato sempre competitivo e vivace siamo felici che uno storico cliente del gruppo abbia deciso di affiancarci in questo percorso”, ha dichiarato l’AD di Banca Finnat Arturo Nattino. A seguito del riassetto, Barbara Pivetta ha annunciato le proprie dimissioni dalle cariche di vice presidente e di consigliere di amministrazione della SGR. Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) –ha acquistato il 17,9% diSGR da Covivio e contestualmente ha ceduto l’8,9% di tale partecipazione ad ENPAF, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti.è così salita al 59,16%SGR, dal precedente 50,16%. “Nel confermare il nostro impegno a supportare la crescita della società in un mercato sempre competitivo e vivace siamo felici che uno storico cliente del gruppo abbia deciso di affiancarci in questo percorso”, ha dichiarato l’AD diArturo Nattino. A seguito del riassetto, Barbara Pivetta ha annunciato le proprie dimissioni dalle cariche di vice presidente e di consigliere di amministrazione della SGR.

