Aziende e famiglie, Tari meno cara di quasi tre milioni. Riduzioni sulla tassa per minori redditi e lockdown (Di martedì 9 marzo 2021) ANCONA - tassa rifiuti più leggera per oltre 8mila famiglie e ditte. Il lockdown ha inciso in maniera pesante sui redditi e il Comune ha destinato quasi tre milioni del bilancio alle agevolazioni Tari ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 marzo 2021) ANCONA -rifiuti più leggera per oltre 8milae ditte. Ilha inciso in maniera pesante suie il Comune ha destinatotredel bilancio alle agevolazioni...

Advertising

il_Ghisa : RT @CCFCattaneo: 'Non c’è nessuna carenza di capacità produttiva. Non c’è la necessità di imporre nessun sacrificio a nessuno. Non ha senso… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: 'Non c’è nessuna carenza di capacità produttiva. Non c’è la necessità di imporre nessun sacrificio a nessuno. Non ha senso… - Grassi1925 : RT @Univa_Stampa: Non c’è competitività senza benessere della comunità. Aderiamo ad azione @Confindustria e @ConfindustriaL per avviare una… - ALisimberti : RT @CCFCattaneo: 'Non c’è nessuna carenza di capacità produttiva. Non c’è la necessità di imporre nessun sacrificio a nessuno. Non ha senso… - CCFCattaneo : 'Non c’è nessuna carenza di capacità produttiva. Non c’è la necessità di imporre nessun sacrificio a nessuno. Non h… -