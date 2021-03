Auto elettrica | in Italia nel 2020 stazioni ricarica cresciute del 39%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Nelinle vendite di veicoli elettrificati hanno toccato quota 59.900 (+250% rispetto alle 17.065 nel 2019), mentre ledisono aumentate del 39% raggiungendo quota 9.709 (19.324 colonnine). È quanto è emerso dalla quinta edizione del White Paper di Repower “La mobilità sostenibile e i veicoli elettrici” sulla nuova mobilità. In forte contrazione risultano essere sia il settore del noleggio sia quello del car-sharing, per la crisi del turismo e per le restrizioni alla mobilità cittadina che hanno ridotto la condivisione degli spostamenti in, mentre l’incerto quadro economico ha limitato la mobilità aziendale. Migliora però la micro-mobilità condivisa: balzo dalle 4.900 unità del dicembre 2019 alle 27.150 del dicembreper il ...