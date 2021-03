Aurora scatenata su Instagram | Papà Eros Ramazzotti riprende tutto | Il Video esilarante

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 9 marzo 2021)è impegnato nella realizzazione di un nuovo progetto musicale, in questo periodo di stasi per la musica il popolare cantante che ha conquistatoil mondo dal suo debutto sul palco dell’Ariston nel 1984 con Terra Promessa non riesce a stare lontano dal suo studio di registrazione e ha già accennato ai fans d’essere al lavoro per tornare ad emozionare con le sue canzoni.fonteun grande amore! Molto attivo sui socialnon manca di condividere la sua quotidianità: dalle lunghe passeggiate a cavallo alle camminate in campagna, immancabili poi i momenti speciali che trascorre con la figlia ...