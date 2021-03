“Aurora Ramazzotti mia unica amica vera. Futuro a Mediaset”, parla Zorzi (Di martedì 9 marzo 2021) Tommy a ruota libera nell'intervista a 'Casa Chi': il Futuro e i legami recuperati dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 5 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 9 marzo 2021) Tommy a ruota libera nell'intervista a 'Casa Chi': ile i legami recuperati dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 5 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, #TommasoZorzi svela come vanno ora le cose con #AuroraRamazzotti. E a proposito dei suoi progetti televis… - GiuseppeporroIt : Tommaso Zorzi dopo il GF VIP parla delle sue amicizie ritrovate con Aurora Ramazzotti ed Elettra Lamborghini e del… - b_thoughtss : Aurora Ramazzotti ha fatto un'intervista alle sue due sorelline su come si sentono non potendo andare più a scuola… - pinaz_ : RT @xCaaarlaa: In una valle di lacrime per il video di Aurora Ramazzotti. - xCaaarlaa : In una valle di lacrime per il video di Aurora Ramazzotti. -