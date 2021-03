Audi Q4 e-tron - Primi dettagli dellelettrica su base Meb - VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) L' trong>Audi trong> svela i Primi dettagli della versione definitiva della Q4 e-tron, la Suv elettrica compatta che porta al debutto nella gamma dei Quattro anelli il pianale Meb del gruppo Volkswagen. La vettura viene mostrata solo con una serie di pellicole applicate alla carrozzeria, confermando l'estrema somiglianza con la concept che l'ha preceduta, ma il focus è per il momento sugli interni e sulla tecnologia di bordo. Le caratteristiche tecniche e il prezzo della vettura non sono ancora stati resi noti e saranno diffusi nelle prossime settimane. Look da concept. Per la Q4 e-tron l' trong>Audi trong> ha scelto la linea della continuità, con uno stile che affonda le radici nel Dna del marchio nonostante l'adozione di una piattaforma ... Leggi su quattroruote (Di martedì 9 marzo 2021) L'trong> svela idella versione definitiva della Q4 e-, la Suv elettrica compatta che porta al debutto nella gamma dei Quattro anelli il pianale Meb del gruppo Volkswagen. La vettura viene mostrata solo con una serie di pellicole applicate alla carrozzeria, confermando l'estrema somiglianza con la concept che l'ha preceduta, ma il focus è per il momento sugli interni e sulla tecnologia di bordo. Le caratteristiche tecniche e il prezzo della vettura non sono ancora stati resi noti e saranno diffusi nelle prossime settimane. Look da concept. Per la Q4 e-l'trong> ha scelto la linea della continuità, con uno stile che affonda le radici nel Dna del marchio nonostante l'adozione di una piattaforma ...

Advertising

BossoniAuto : #BOSSONIMAGAZINE ??? Il lago ghiacciato di Misurina diventa il tracciato del Nürburgring: che debutto per Audi e-tro… - bizzywheels : New Audi e-tron GT 2021 review - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Audi e-tron GT: l’ipotesi per una versione shooting brake - motorionline : #Audi e-tron GT: l’ipotesi per una versione shooting brake - pecazivkovic : RT @Autoprove: ?? #Audi scommette sulla R8 e-tron -