Attacco shock alla Madonna avvenuto nel cuore della cristianità

(Di martedì 9 marzo 2021) Non c’è pace ormai nemmeno per l’8 marzo. Ancora una volta la FestaDonna è diventata il pretesto per una provocazione gratuita. Un atto esteticamente sgradevole ma, soprattutto, blasfemo. Le immagini choc hanno fatto il giro d’Italia in poche ore. Provocazione al parroco “omofobo” Uno strano simulacro rosa, palese richiamo alle statue mariane, con L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

infoitsport : 'Quel pollo di Manolas rovina la serata del Napoli', attacco shock al greco - infoitsport : Attacco shock: “Quel pollo di Manolas rovina la serata al Napoli” - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, DICHIARAZIONI SHOCK IL GIORNALISTA SI ASCAGLIA CONTRO UN AZZURRO, PAROLE DURISSIME. ISUPERATO OGNI LIMITE A… - ChiaraCirce : @oppositeoff Ti capisco, sveglia dalle 6.30. Ma ho resistito, SOLO, perché domani attacco al lavoro nel pomeriggio??… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco shock

CalcioNapoli1926.it

... ma invece Cristian, ha spiazzato tornando all'con nuovi interventi di chirurgia estetica ... Notizia che ha lasciato letteralmente i suoi fan sotto, anche perché in passato è stato molto ...3) Loko La squadrona russa dopo un avviosi è rimessa in pista nel girone F con un perentorio ...coppia di campioni lituani Kalnietis - Kuzminskas (entrambi ex Milano) detta i ritmi di un...Cancri da estirpare nel Pd, frase shock di Rocco Casalino: "Ho usato un’espressione sbagliata, ci sono elementi negativi da estirpare” ...Nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, Meghan Markle non ha lasciato nulla al caso, soprattutto quando si parla di look ...