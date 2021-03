Ats Bergamo: “Attenzione alle truffe sui vaccini anti Covid19 via sms” (Di martedì 9 marzo 2021) L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo mette in guardia la cittadinanza, soprattutto gli anziani, dalle truffe sui vaccini anti Covid19 in circolazione. In particolare il tentativo di raggiro viene realizzato attraverso SMS con il seguente testo: “Per info e dettagli su come prenotare il Vaccino antiCovid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7”. Chiunque riceva sms di questo tipo è invitato a non dare seguito. Con l’occasione l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ricorda che la vaccinazione anti Covid per la popolazione over 80 avviene esclusivamente collegandosi alla piattaforma dedicata CLICCANDO QUI. E’ necessario avere a portata di mano la Tessera Sanitaria – Carta ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) L’Agenzia di Tutela della Salute dimette in guardia la cittadinanza, soprattutto gli anziani, dsuiin circolazione. In particolare il tentativo di raggiro viene realizzato attraverso SMS con il seguente testo: “Per info e dettagli su come prenotare il VaccinoCovid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7”. Chiunque riceva sms di questo tipo è invitato a non dare seguito. Con l’occasione l’Agenzia di Tutela della Salute diricorda che la vaccinazioneCovid per la popolazione over 80 avviene esclusivamente collegandosi alla piattaforma dedicata CLICCANDO QUI. E’ necessario avere a portata di mano la Tessera Sanitaria – Carta ...

