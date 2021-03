Atp Santiago 2021 | Mager rimontato da Coria | l’argentino avanza al secondo turno

(Di martedì 9 marzo 2021) Gianlucacede in tre set alFederico, autore di una rimonta all’interno del primodell’ATPsi è imposto dopo una maratona di tre ore 14 minuti col punteggio di 4-6 7-6(4) 7-6(4): settima testa di serie, incontrerà alil vincente tra Sousa e Varillas. CRONACA – Ottima prestazione dell’azzurro nel primo set. Il tennista ligure parte nel migliore dei modi trovando un break alla prima occasione utile, ma c’è l’immediato controbreak a zero da parte dell’avversario che rimette tutto in parità. Tante opportunità non sfruttate da una parte e dall’altra e così tutto sembra avviarsi verso il tie-break, ma il sanremese piazza il break risolutore proprio nel decimo game e porta a ...

Advertising

sportface2016 : #ATPSantiago Gianluca #Mager rimontato dall'argentino #Coria: la testa di serie numero 7 avanza al secondo turno - oktennis : A Santiago del Cile fuori all'esordio Marco Cecchinato, rimontato da Facundo Bagnis #ATP #ATPSantiago #ChileOpen - federtennis : Oggi in campo: ?? WTA 1000 Dubai ?? @MartinaTrevisa3 ?? Garcia ?? LIVE su @SuperTennisTv alle 12:30 circa ?? ATP 250 M… - TV7Benevento : Tennis: Atp Santiago, Cecchinato e Caruso fuori al primo turno... - BetsFinland : ATP Marseille: Travaglia - McDonald: Travaglia @ 2,62 #bet365 #tennis #atp #doha #marseille #santiago #challenger… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Santiago

Ubi Tennis

Tracollo azzurro: Cecchinato e Caruso fuori all esordio 6 ORE FA Sugli obiettivi per il 2021 "Ad essere onesti l obiettivo principale è il Roland Garros. E di gran lunga il torneo con i ...Sanremo. E' stato sorteggiato il tabellone del torneo250 didel Cile . Il primo avversario di Gianluca Mager sarà Federico Coria. Il tennista di Sanremo scenderà in campo per affrontare l'argentino nel primo turno del Chile Open in ...Atp Santiago 2021, Gianluca Mager rimontato dall'argentino Coria: la testa di serie numero 7 avanza al secondo turno ...Santiago, 9 mar. Adnkronos) – Marco Cecchinato e Salvatore Caruso sono stati eliminati al primo turno del torneo Atp 250 di Santiago del Cile (terra, montepremi 325.270 dollari). Cecchinato, numero 89 ...