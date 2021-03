Atletica | Mei | “Europeo di Torun esaltante | bella compattezza di squadra”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 marzo 2021) L’italiana festeggia le ottime prestazioni azzurre agli Europei indoor di2021. Il Consiglio federale, riunitosi nella mattinata di martedì in videoconferenza, ha sottolineato gli ottimi risultati dellaitaliana. “È stato un” ha esordito il presidente Stefano Mei, “devo confessare che in molti momenti non sono riuscito a tenere un tono pienamente istituzionale, ma mi pare di aver capito che i ragazzi abbiano apprezzato molto la mia versione “tifoso“. Scherzi a parte, è stato un inverno complesso, vista la situazione in cui il mondo intero si trova, e per quanto riguarda i risultati tecnici, davvero molto bello, fin dalle rassegne nazionali“. “Di, medaglie a parte, resta negli occhi soprattutto ladella ...