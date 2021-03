Atalanta | nuovi esami per Zapata | le sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 marzo 2021) Duvanè uscito per infortunio dal match contro l’Inter: nulla di serio, fa sapere l’. Domaniper l’attaccante L’attende con ansia l’esito deglia cui verrà sottoposto Duvannella giornata di domani. L’attaccante colombiano è stato sostituito per infortunio durante il match contro l’Inter. Nulla di serio, fa sapere il club bergamasco. Resta comunque l’incognita sul possibile impiego diin vista della sfida di Champions League in casa del Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com