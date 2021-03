AstraZeneca anche agli over 65, c’è l’ok del Ministero. (Di martedì 9 marzo 2021) Svolta importante in materia di somministrazione vaccinale agli italiani Firmata dal direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza il documento che autorizza AstraZeneca anche agli over 65. Via libera dunque del Ministero della Salute all’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccino ai guariti Covid19, una sola somministrazione Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria dl18 Bonus 600 euro autonomi, cococo, stagionali nel DL 18 Linee guida a imprese e Stati per maschere gel e 3d Trump minaccia India per l’export di idrossiclorochina ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 9 marzo 2021) Svolta importante in materia di somministrazione vaccinaleitaliani Firmata dal direttore della Prevenzione deldella Salute Gianni Rezza il documento che autorizza65. Via libera dunque deldella Salute all’utilizzo del vaccino anti-Covid dinei soggetti sopra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccino ai guariti Covid19, una sola somministrazione Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria dl18 Bonus 600 euro autonomi, cococo, stagionali nel DL 18 Linee guida a imprese e Stati per maschere gel e 3d Trump minaccia India per l’export di idrossiclorochina ...

