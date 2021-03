Asor Rosa, i valori della sinistra sono assenti da tempo dai partiti (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - “È assai arduo definire cosa sia in questo momento storico la sinistra in Italia. Dubito che esista una frazione del mondo politico odierno per la quale si possa usare la parola ‘sinistra'". A dirlo è il professore Alberto Asor Rosa, storico della letteratura e critico, che in un'intervista a 'La Stampa' osserva: “Da tempo, nelle forze politiche di un certo rilievo la connotazione di 'sinistra' è più o meno assente. Forse la componente estrema che va da Liberi e Uguali a sinistra italiana può aspirare a definirsi di sinistra. Ma perfino a loro manca un significativo rapporto con le classi popolari”. "Deluso da Zingaretti" “Ho seguito con attenzione Zingaretti – analizza il docente – quando domenica ha esposto le sue ragioni ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - “È assai arduo definire cosa sia in questo momento storico lain Italia. Dubito che esista una frazione del mondo politico odierno per la quale si possa usare la parola ‘'". A dirlo è il professore Alberto, storicoletteratura e critico, che in un'intervista a 'La Stampa' osserva: “Da, nelle forze politiche di un certo rilievo la connotazione di '' è più o meno assente. Forse la componente estrema che va da Liberi e Uguali aitaliana può aspirare a definirsi di. Ma perfino a loro manca un significativo rapporto con le classi popolari”. "Deluso da Zingaretti" “Ho seguito con attenzione Zingaretti – analizza il docente – quando domenica ha esposto le sue ragioni ...

