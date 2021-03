Ascolti TV | Lunedì 8 marzo 2021. Montalbano ritorna con 9 milioni (38.4%). Titanic 11.4%. Bene la prima di Avanti un Altro al 20.3% (17.7% Avanti il Primo) (Di martedì 9 marzo 2021) Il Commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti Nella serata di ieri, Lunedì 8 marzo 2021, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti ha conquistato 9.016.000 spettatori pari al 38.4% di share. Su Canale5 Titanic ha incollato dAvanti al video 1.913.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 Colette ha interessato 491.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Tre uomini e una gamba ha raccolto 1.026.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 Il castello di vetro è seguito da 838.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.136.000 spettatori (5.8%). Su La7 The Lady ha registrato 278.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8, in replica, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti segna 452.000 spettatori (1.7%). Sul ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 marzo 2021) Il Commissario- Il metodo Catalanotti Nella serata di ieri,, su Rai1 Il Commissario– Il metodo Catalanotti ha conquistato 9.016.000 spettatori pari al 38.4% di share. Su Canale5ha incollato dal video 1.913.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 Colette ha interessato 491.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Tre uomini e una gamba ha raccolto 1.026.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 Il castello di vetro è seguito da 838.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.136.000 spettatori (5.8%). Su La7 The Lady ha registrato 278.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8, in replica, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti segna 452.000 spettatori (1.7%). Sul ...

Advertising

MatLaurent3 : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di lunedì #8marzo ? - SarahPatellaro : RT @tuttotv_info: #Daydreamer - #AscoltiTV di ieri: ?? La settimana inizia con un buon 18,22% di share e 2,2 milioni di spettatori > https:/… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 09/03/2021 — Ascolti italiani di lunedì 8 marzo 2021: 9 milioni (38,4%) per la puntata inedita “I… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #8marzo ? - occhio_notizie : Tutti gli ascolti in tv di lunedì 8 marzo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Lunedì Montalbano traditore 'cala' a 9 milioni. Il metodo Catalanotti lontano dal record del 2018 - ... Il Metodo Catalanotti , che ieri " lunedì 8 marzo " ha riportato on air la saga de 'Il Commissario ... Il trend degli ascolti degli ultimi anni, quindi, rimane declinante, in linea con la malinconia ...

America's Cup: da domani parte il sogno di Luna Rossa contro New Zealand LE ULTIME NOTIZIE Eventi Ascolti tv, Commissario Montalbano vola: oltre 9 mln di spettatori 9 Marzo 2021 Boom di ascolti in tv per il 'Commissario Montalbano' ieri sera, lunedì 8 marzo, su Rai1. L'...

Il 2021 è l'Anno Internazionale dell'economia creativa per lo Sviluppo Sostenibile | l'imprenditoria italiana risponde Zazoom Blog ... Il Metodo Catalanotti , che ieri "8 marzo " ha riportato on air la saga de 'Il Commissario ... Il trend deglidegli ultimi anni, quindi, rimane declinante, in linea con la malinconia ...LE ULTIME NOTIZIE Eventitv, Commissario Montalbano vola: oltre 9 mln di spettatori 9 Marzo 2021 Boom diin tv per il 'Commissario Montalbano' ieri sera,8 marzo, su Rai1. L'...