Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 8 marzo 2021

(Di martedì 9 marzo 2021): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti ha totalizzato in media 9017 spettatori, 38.45% di share; su Canale5 il film Titanic ha avuto 1913 spettatori (11.38%). Il film Tre uomini e una gamba su Italia1 ha avuto 1026 spettatori (4.12%); su Rai2 il film Colette si è portato a casa 491 spettatori (1.94%), mentre il film Il Castello di Vetro su Rai3 838 spettatori (3.35%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1136 spettatori (5.80%), mentre The Lady – L’amore per la libertà su La7 278 (1.18%).tv ...

Advertising

Raiofficialnews : Tutti i dati della serata finale di #Sanremo2021?? - CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 8 marzo 2021: Il Commissario Montalbano, Titanic, Quarta Repubblica, Tre uomini e una gamba, dati… - infoitcultura : Ascolti tv 7 marzo: vince Lolita Lobosco con il 28.2% di share su Rai1-Dati Auditel - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Lolita Lobosco (28.2%), Live Non è la D’Urso (12.8%) | Dati Auditel 7 marzo 2021 - CarlaGigia : opsssssssss anche oggi minkiate a go-go #pomeriggio5 Ascolti tv ieri: Lolita Lobosco (28.2%), Live Non è la D’Urso… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

... Commissario Montalbano vola: oltre 9 mln di spettatori 9 Marzo 2021 Boom diin tv per il '... Oggi 13.902 contagi:per regione 8 Marzo 2021 Oltre 100mila morti in Italia nell'epidemia di ...Secondo idel ministero della Salute, i decessi ad oggi, 8... Read More News Covid Marche, ... WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with:, commissario , ...Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 8 marzo 2021? Su Rai 1 è andata in ondo in onda in prima tv l’episodio de Il Commissario Montalbano, Il metodo ...Ancora un record di ascolti per Il Commissario Montalbano con Nicola Zingaretti andato in onda ieri sera su Rai 1 alle 21.25, con il nuovo film "Il metodo ...