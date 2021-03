Ascolti tv | Commissario Montalbano vola | oltre 9 mln di spettatori

(Di martedì 9 marzo 2021) Boom diin tv per il ‘’ ieri sera, lunedì 8 marzo, su Rai1. L’episodio dal titolo ‘Il metodo Catalanotti’, in onda dalle 21:40 alle 23:52, ha sbancato l’auditel ottenendo 9.016.000 telee il 38,4% di share. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

