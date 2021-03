Ascolti tv 8 marzo analisi | Il miglior Montalbano non fa il botto | ma manda un messaggio a Ricciardi e Lobosco Canale 5 sale allegra sul Titanic

Leggi su tvzoom

(Di martedì 9 marzo 2021): nella graduatoria top della saga di Vigata rimane al comando La giostra degli scambi, davanti a Come voleva la prassi. Non si apprezzava il profumo di arancini o di pasta ai frutti di mare. Ma c’era di nuovo in campo la forza del vero capostipite poliziesco della fiction Rai. Non era celebrato, come nei precedenti episodi, il culto dell’amicizia virile ed appariva chiaro che il sempre più attempato Salvoaveva perso per strada, forse per sempre, lo slancio ideale e politico che l’animavano. L’amore, il colpo di fulmine, con il personaggio interpretato da Greta Scarano a innescarli, entravano in gioco ‘aspirazionalmente’, come scorciatoia per dissolvere, più che risolvere, i problemi più profondi dell’animo di Salvo; della sua psiche, verrebbe voglia di dire. Il sole e la luce del parallelo trentasette non evocavano negli ...