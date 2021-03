Arriva il musical de La Regina degli Scacchi, la miniserie Netflix approda a teatro (Di martedì 9 marzo 2021) Se una seconda stagione non è al momento nei piani di Netflix, potrebbe Arrivare molto presto un musical de La Regina degli Scacchi: la miniserie Netflix con Anya Taylor-Joy è terminata con la prima ed unica stagione, nonostante gli auspici della protagonista per una sua prosecuzione, ma continuerà a vivere in una forma diversa. Level Forward ha acquisito i diritti teatrali del romanzo di Walter Tevis The Queen’s Gambit, su cui è basata la miniserie, presumibilmente proprio per dare vita al musical de La Regina degli Scacchi. Non è la prima volta per un romanzo di Tevis, visto che anche The Man Who Fell to Earth divenne uno spettacolo teatrale. Il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Se una seconda stagione non è al momento nei piani di, potrebbere molto presto unde La: lacon Anya Taylor-Joy è terminata con la prima ed unica stagione, nonostante gli auspici della protagonista per una sua prosecuzione, ma continuerà a vivere in una forma diversa. Level Forward ha acquisito i diritti teatrali del romanzo di Walter Tevis The Queen’s Gambit, su cui è basata la, presumibilmente proprio per dare vita alde La. Non è la prima volta per un romanzo di Tevis, visto che anche The Man Who Fell to Earth divenne uno spettacolo teatrale. Il ...

