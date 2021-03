Arisa | Ecco Quanto Costa la Collana Indossata a Sanremo 2021!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 9 marzo 2021)2021 è finito e, tra gli artisti che hanno lasciato il segno sul palco dell’Ariston, c’è. Non solo per le sue doti canore, ma anche per la sua originalità. La cantante ha infatti sfoggiato dei completi particolari, caratterizzati da bellissimi e preziosissimi accessori. Come ladi diamanti che tanto ha fatto chiacchierare. Scopriamo insieme il suo valore! Con la sua voce particolare e la sua canzone “Potevi fare di più” – scritta per lei dal collega Gigi D’Alessio-,ha incantato i telespettatori di2021. Ma ciò che più di lei ha colpito, è stato il look. La cantante infatti, ha fatto molto discutere ogni volta che è apparsa davanti alle telecamere del Festival per i suoi outfit molto originali e, apare, anche molto costosi. Come per esempio, ...