Arezzo | figlio accoltella alla gola il padre e s’impicca Il genitore | sanguinante | riesce a salvarlo

(Di martedì 9 marzo 2021) Poteva finire in una doppia tragedia la folle aggressione successa a Sansepolcro in provincia di, ma la forza del, nonostante la ferita al collo ancorainferta dal, ha cambiato l’esito degli eventi. Nell’abitazione di Sansepolcro, vivevano da tempoe le loro liti erano ormai conosciute dal vicinato, ma questa L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

tuttoway : RT @fanpage: Un atto eroico, nonostante le ferite infertegli dal figlio stesso - amerigormea : RT @fanpage: Un atto eroico, nonostante le ferite infertegli dal figlio stesso - fanpage : Un atto eroico, nonostante le ferite infertegli dal figlio stesso -

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo figlio

Fanpage.it

...reparto Covid dell'ospedale San Donato di, da quel giorno non aveva più visto il suo barboncino. Ad aspettarla a casa i quattro figli che raccontano. 'Per la mamma Whisky è il quinto. ...Lunedì pomeriggio a Sansepolcro , in provincia di, unha accoltellato il padre e poi ha tentato il suicidio impiccandosi. A salvarlo è stato proprio il padre che nonostante le ferite è riuscito a impedire aldi togliersi la vita.Con l'ok dei medici, le figlie dell'80enne hanno portato il barboncino in corsia e la paziente è subito migliorata ...“Whisky ci ha messo la zampa e la signora Carolina ha lasciato la pneumologia”. Così su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annunciando che la paziente di 80 anni sta meglio e ...