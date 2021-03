Arezzo | anziano di 91 anni tenta il suicidio | era positivo al Covid-19

(Di martedì 9 marzo 2021) Un uomo di 91, ad, è salito sul tetto del suo palazzo perre ildopo essere risultatoal-19. L’intervento dei Carabinieri riesce a sventare il folle gesto La paura della morte, la paura della solitudine o di far male a qualcuno. Il coronavirus è un incubo anche dal punto di vista psicologico e lo sa bene undiche hato di togliersi la vita dopo l’esitodel tampone. L’uomo, infatti, aveva da poco saputo di aver contratto il virus e, per motivo non ancora chiariti, ha deciso di farla finita. Si è recato sul tetto del palazzo dove abita con l’intento di buttarsi di sotto. Il gesto non è passato inosservato a vicini e passanti che hanno ...

E i militari riescono a salvare l'in extremis. La vicenda è accaduta aded è stata resa nota da Il Corriere di. Come riferisce il quotidiano locale, un vicino ha notato la ...È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi ad: l'era salito sul tetto del condominio in cui vive, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Leggi anche > Sul posto, in via Teofilo Torri, sono ...Lo ha vissuto in attesa, come tutti noi del resto, l'ultimo anno Liliana Segre. In un'intervista a "Repubblica" le parole sul Covid.L'anziano era salito sul tetto del condominio dove abita con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. I militari intervengono in extremis ...