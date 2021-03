Arbitri Europa League: Vincic per il Milan, Dias per la Roma (Di martedì 9 marzo 2021) La Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare d’andata degli ottavi di finale di Europa League: ecco i fischietti per Milan e Roma La Uefa ha diramato le designazioni per le gare d’andata degli ottavi di finale di Europa League. La gara tra Manchester United e Milan sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic. Assistenti i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, quarto uomo Matej Jug, mentre al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. Per la sfida all’Olimpico tra la Roma e lo Shakhtar, invece, è stato designato Artur Dias, gli assistenti Rui Tavares e Paulo Soares, quarto uomo Tiago Martins, al Var Joao Pinheiro Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) La Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare d’andata degli ottavi di finale di: ecco i fischietti perLa Uefa ha diramato le designazioni per le gare d’andata degli ottavi di finale di. La gara tra Manchester United esarà diretta dallo sloveno Slavko. Assistenti i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, quarto uomo Matej Jug, mentre al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. Per la sfida all’Olimpico tra lae lo Shakhtar, invece, è stato designato Artur, gli assistenti Rui Tavares e Paulo Soares, quarto uomo Tiago Martins, al Var Joao Pinheiro Leggi su Calcionews24.com

