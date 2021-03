Appendino e alleanze per Torino Articolo Uno e Sinistra Italiana | “Pronti a dialogo”

(Di martedì 9 marzo 2021)Uno esull’intervista di, dove propone un’alleanza tra il centroe M5s, commentano: “Vogliamocapitale della qualità della vita, siamoal”. “Abbiamo appreso questa mattina l’intenzione della Sindacadi proporre, per la Città di, un laboratorio politico nel solco della coalizione giallorossa che a livello nazionale ha sostenuto unitariamente il Governo Conte bis”. “Durante questi anni di governo della Città le divergenze su alcune scelte vi sono state e sono sempre state marcate. Tuttaviaha il merito di porre al centro di un possibile terreno di confronto temi importanti per noi: lotta ai cambiamenti ...

Con queste parole il Segretario Metropolitano del Pd Mimmo Carretta sembra chiudere alla possibilità dicon il M5S per le Comunali, come auspicato questa mattina da Chiarain un'...Non mancano i consiglieri che sono più inclini a seguire le indicazioni della sindaca, ma ...sindaco è stata accantonata in attesa di capire i tempi del voto e l'evoluzione delle...Articolo Uno e Sinistra Italiana sull’intervista di Appendino, dove propone un’alleanza tra il centrosinistra e M5s, commentano: “Vogliamo Torino capitale della qualità della vita, siamo pronti al dia ...La sindaca M5s lancia la sua proposta per le prossime amministrative a Torino. E nella sua idea Giuseppe Conte ha ancora un ruolo centrale ...