Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il confronto era una farsa? Beccati in stazione e hotel insieme (FOTO) (Di martedì 9 marzo 2021) Nella parte finale della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è andato in onda il confronto in ascensore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La showgirl, un po’ di tempo fa, annunciò la fine del loro rapporto, a causa di un ennesimo errore da parte sua. Negli ultimi temi, però, la dama aveva lasciato intendere un certo riavvicinamento con il suo ex, pertanto, Lady Cologno ha deciso di ospitarli nel suo studio per raccontare come stiano le cose. Quello in ascensore sarebbe dovuto essere il loro primo incontro dopo la lite ma, a quanto pare, non è così. confronto fasullo tra Antonella e Pietro? Il confronto in ascensore nel programma di Barbara D’Urso è quel momento in cui due persone che hanno discusso si ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 marzo 2021) Nella parte finale della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è andato in onda ilin ascensore tra. La showgirl, un po’ di tempo fa, annunciò la fine del loro rapporto, a causa di un ennesimo errore da parte sua. Negli ultimi temi, però, la dama aveva lasciato intendere un certo riavvicinamento con il suo ex, pertanto, Lady Cologno ha deciso di ospitarli nel suo studio per raccontare come stiano le cose. Quello in ascensore sarebbe dovuto essere il loro primo incontro dopo la lite ma, a quanto pare, non è così.fasullo tra? Ilin ascensore nel programma di Barbara D’Urso è quel momento in cui due persone che hanno discusso si ...

Advertising

trash_italiano : ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA A PECHINO EXPRESS. AVEVO TOTALMENTE RIMOSSO. #noneladurso - Gio15474822 : RT @PaoloBorg: Zingaretti dopo le dimissioni su Facebook è andato a confermarle dalla D'Urso Dopo di lui c'è stato un importante dibattito… - PaoloBorg : Zingaretti dopo le dimissioni su Facebook è andato a confermarle dalla D'Urso Dopo di lui c'è stato un importante d… - rossisosweet : RT @trash_italiano: ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA A PECHINO EXPRESS. AVEVO TOTALMENTE RIMOSSO. #noneladurso - camila_healing : RT @trash_italiano: ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA A PECHINO EXPRESS. AVEVO TOTALMENTE RIMOSSO. #noneladurso -