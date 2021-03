Antonella Elia dopo il Gf Vip: “promossa o bocciata”, il web risponde (Di martedì 9 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Elia torna dopo qualche giorno dalla fine del Grande Fratello Vip fa un bilancio sui social, i commenti non lasciano dubbi. Il Grande Fratello Vip è finito ormai da diversi giorni con la vittoria di Tommaso Zorzi, arrivata a circa sei mesi dall’inizio della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Oggi sui social, a mente Leggi su youmovies (Di martedì 9 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.tornaqualche giorno dalla fine del Grande Fratello Vip fa un bilancio sui social, i commenti non lasciano dubbi. Il Grande Fratello Vip è finito ormai da diversi giorni con la vittoria di Tommaso Zorzi, arrivata a circa sei mesi dall’inizio della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Oggi sui social, a mente

Advertising

trash_italiano : ACHILLE LAURO VS ANTONELLA ELIA A PECHINO EXPRESS. AVEVO TOTALMENTE RIMOSSO. #noneladurso - chiabadbiatch : raga ma perché il tipo di Antonella Elia ha richiesto di seguirmi su Instagram ?? - FireworkCaos_ : RT @ilgiornale: A Live Antonella Elia e Pietro si sono incontrati per un confronto dopo una lunga separazione. Ma dal web spuntano le foto… - frafuxa : RT @PaoloBorg: Zingaretti dopo le dimissioni su Facebook è andato a confermarle dalla D'Urso Dopo di lui c'è stato un importante dibattito… - eelisaaE_ : Non mia mamma bimba di Antonella Elia e Pietro delle Piane -