Antonella Clerici | “Questa estate potremo tirare un sospiro di sollievo ma ognuno deve fare il suo”

(Di martedì 9 marzo 2021) Un anno fa l’Italia entrava nell’incubo del lockdown ea inizio puntata di E’ sempre mezzogiorno ha voluto ricordare quel momento ma con un messaggio si speranza. Durante la sua trasmissione di cucina tra una chiacchiera e una risata cerca didimenticare ai suoi telespettatori che stiamo vivendo qualcosa che ha sconvolto le vite di tutti. Cerca diattenzione sempre, mantiene le distanze ma lo fa senza sottolinearlo di continuo, non c’è bisogno, mentre è necessario anche distrarsi. Il nuovo programma del mezzogiorno diè un vero successo, è come lo aveva immaginato.: “VEDIAMO LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL” Mentre ovunque si parla di varianti, di un nuovo lockdown e di contagi di nuovo ...

E la triste ricorrenza è stata sottolineata da a È sempre mezzogiorno , il programma che conduce su Rai 1, nella puntata di oggi, martedì 9 marzo, appunto. "Che spavento!": paura ...Nel 2009 vive poi una breve parentesi in Rai dove è alla guida del programma 'Tutti pazzi per la tele' insieme ad. Ancora nel 2011 fa parte del cast di 'Saturday night live in ...