ANTONELLA CLERICI | Ecco dove abita, lo sapevi? (Di martedì 9 marzo 2021) ANTONELLA CLERICI è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. Inoltre è tra le donne più seguite del nostro paese e per questo motivo fa sempre molto clamore parlare di lei. Oggi andiamo un po più da vicino a scoprire la sua vita privata e vediamo insieme dove abita ANTONELLA CLERICI. ANTONELLA CLERICI è nata il 6 Dicembre del 1963 a Legnano ed oggi ha 57 anni. Vive insieme a Vittorio Garrone, personaggio noto nel mondo dello spettacolo. E’ stata sposata per due volte: prima dal 1989 al 1991 con Pino Motta e successivamente dal 2000 al 2005 con Sergio Cossa. ANTONELLA ha anche una figlia che si chiama Maelle CLERICI. dove vive ANTONELLA ... Leggi su giornal (Di martedì 9 marzo 2021)è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. Inoltre è tra le donne più seguite del nostro paese e per questo motivo fa sempre molto clamore parlare di lei. Oggi andiamo un po più da vicino a scoprire la sua vita privata e vediamo insiemeè nata il 6 Dicembre del 1963 a Legnano ed oggi ha 57 anni. Vive insieme a Vittorio Garrone, personaggio noto nel mondo dello spettacolo. E’ stata sposata per due volte: prima dal 1989 al 1991 con Pino Motta e successivamente dal 2000 al 2005 con Sergio Cossa.ha anche una figlia che si chiama Maellevive...

Advertising

Zorland0 : Proposte per #Sanremo2022: - Alessandro Cattelan con Serena Rossi e Diana Del Bufalo - Carlo Conti con Vanessa Inc… - Lilina61 : RT @ilariami1: Antonella Clerici che mangia con in sottofondo 'Un milione di cose da dirti' ribadendo che le piace questa canzone ??la adoro… - Daniele57754302 : @chetempochefa @lucianinalitti @antoclerici Interessante lezione sulla caldane ?? ieri l'ho vista e ancora fa ridere… - LaVi24865063 : @VERSACEHADID Eppure son stati quelli i giudici che han deciso le eliminazioni. E aggiungo Antonella Clerici, Mara… - an12frnc : RT @ilariami1: Antonella Clerici che mangia con in sottofondo 'Un milione di cose da dirti' ribadendo che le piace questa canzone ??la adoro… -