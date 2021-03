Anticipazioni Uomini e Donne 9 marzo | Tina sta ancora male | Gemma in crisi | Samantha spiazza tutti

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 9 marzo 2021) Nuova puntata in arrivo e nuovo dispiacere perGalgani? A quanto pare, per la dama di Torino non c’è pace e anche questa volta si ritroverà a fare i conti con un dispiacere che la farà andare inCipollariassente? La scorsa puntata del talk sui sentimenti si è conclusa in seguito ad una discussione accesissima che ha visto coinvolti, Maria Tona, Maurizio e l’opinionista storico del dating show, Gianni Sperti. L’assenza diCipollari si è avvertita, la vamp sarà presente oggi in puntata? La scorsa puntata ad incendiare il clima in studio è stata la sfilata, ed anche oggi si continuerà sul filone delle discussioni. Al centro dello studio si accomoderàGalgani che avrà un confronto con ...