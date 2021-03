Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 9 marzo 2021: inchieste, temi, ospiti, interviste (Di martedì 9 marzo 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata tante inchieste e approfondimenti: si tornerà a parlare delle mascherine pericolose che ancora circolano nelle nostre città. Fuori dal Coro, puntata martedì 9 marzo 2021: ospiti, Anticipazioni e servizi Ampio spazio al caos vaccini, dai ritardi nella consegna delle dosi previste fino alle moltissime fiale conservate nei frigoriferi e non ancora utilizzate. Con il professor Andrea Mangiagalli, un commento sulla Regione Piemonte che ha aggiornato il protocollo per le cure domiciliari dei pazienti Covid. Altre Regioni seguiranno questo esempio? E ancora, le telecamere riaccendono i riflettori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata tantee approfondimenti: si tornerà a parlare delle mascherine pericolose che ancora circolano nelle nostre città.dal, puntata martedì 9e servizi Ampio spazio al caos vaccini, dai ritardi nella consegna delle dosi previste fino alle moltissime fiale conservate nei frigoriferi e non ancora utilizzate. Con il professor Andrea Mangiagalli, un commento sulla Regione Piemonte che ha aggiornato il protocollo per le cure domiciliari dei pazienti Covid. Altre Regioni seguiranno questo esempio? E ancora, le telecamere riaccendono i riflettori ...

CorriereCitta : Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 9 marzo 2021: inchieste, temi, ospiti, interviste #fuoridalcoro - wondermaewall : Quindi dalle anticipazioni deduco che ci sarà il remake di amici17 dove in una puntata ne avevano fatti fuori 30 in… - sangiomyall : RT @nonsono07604693: ANTICIPAZIONI: Dopo aver dato la felpa al serale a Giulia, sangio le corre incontro e la bacia senza criterio, divent… - nonsono07604693 : ANTICIPAZIONI: Dopo aver dato la felpa al serale a Giulia, sangio le corre incontro e la bacia senza criterio, div… - _ale_q21 : @CViaggiatrice Che poi la storia con la salemi non l ha voluta lui ma il gf, tanto che si leggevano le anticipazion… -