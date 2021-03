Anna Tatangelo | nuovo flirt | Anna Tatangelo ha una relazione con il rapper Livio Cori?

(Di martedì 9 marzo 2021) A un anno circa dalla rottura,e Gigi D’Alessio sembra si siano rifatti una vita, lontani e con altre persone al loro fianco. Se infatti Gigi D’Alessio sembra sia da tempo ormai in coppia con una giovane ragazza, sua fan, si vocifera sempre di più di unadella cantante con, giovanenapoletano. Un gossip in particolare starebbe incuriosendo i fan, ovvero il fatto che ilfidanzato dellale sarebbe stato presentato proprio da Gigi D’Alessio.: nessuna conferma ufficiale Lady Tata-passione musicisti: ...

Advertising

veneziaradiotv : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: nuovi amori - DSpettacolo : Anna Tatangelo e il suo nuovo fidanzato sono al centro del gossip di queste ultime ore. A quanto pare, il ragazzo è… - zazoomblog : Anna Tatangelo: nuovo fidanzato - #Tatangelo: #nuovo #fidanzato - gossipnewitalia : La cantante Anna Tatangelo, dopo la fine della sua storia con Gigi D'Alessio, ha un nuovo amore più giovane di lei.… - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Una storia d'amore nata per caso, con la complicità, forse inconsapevole, dell'ex marito., che lo scorso anno ha ufficializzato la propria separazione da Gigi D'Alessio, avrebbe una relazione ormai stabile con Livio Cori , un artista di tre anni più giovane. La notizia, ad ...avrebbe un nuovo amore ! Lo ha svelato Santo Pirrotta a 'Ogni Mattina' , il programma condotto da Adriana Volpe su TV8 : il giornalista ha confermato un'indiscrezione nell'aria da ...A un anno circa dalla rottura, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sembra si siano rifatti una vita, lontani e con altre persone al loro fianco. Se infatti Gigi D’Alessio sembra sia da tempo ormai in copp ...L'artista napoletano, classe 1990, avrebbe conosciuto la cantante di Sora grazie a Gigi D'Alessio, suo ex marito. E i due, oggi, farebbero coppia fissa. Più giovane di tre anni, il rapper (che a lungo ...