Ancora ritardi nelle consegne di vaccini. Johnson&Johnson potrebbe non assicurare le 55 milioni di dosi promesse all’Ue entro giugno (Di martedì 9 marzo 2021) Johnson&Johnson ha comunicato all’Unione Europea che potrebbe non essere in grado di fornire, entro giugno, le 55 milioni di dosi del suo vaccino anti-Covid pattuite. Il farmaco, che va somministrato in una sola dose, dovrebbe essere approvato il prossimo 11 marzo dall’Ema. L’azienda si era impegnata a fornire all’Ue 200 milioni di dosi per il 2021. I ritardi, secondo quanto hanno riferito fonti dell’Ue, sarebbero legati a problemi nel reperimento dei componenti necessari per produrre il farmaco. Le consegne del farmaco dovrebbe iniziare ad aprile. “Se un’azienda ha un problema non significa che l’intero programma è in pericolo” ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton. “Non sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Johnson&Johnson ha comunicato all’Unione Europea chenon essere in grado di fornire,, le 55didel suo vaccino anti-Covid pattuite. Il farmaco, che va somministrato in una sola dose, dovrebbe essere approvato il prossimo 11 marzo dall’Ema. L’azienda si era impegnata a fornire200diper il 2021. I, secondo quanto hanno riferito fonti dell’Ue, sarebbero legati a problemi nel reperimento dei componenti necessari per produrre il farmaco. Ledel farmaco dovrebbe iniziare ad aprile. “Se un’azienda ha un problema non significa che l’intero programma è in pericolo” ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton. “Non sono ...

